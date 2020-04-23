【新冠肺炎】諾貝爾經濟獎得主：美國或陷入第二次大蕭條

新型冠狀病毒（COVID-19）疫情仍在美國肆虐，當地最少有84萬人確診、超過4.6萬人死亡。2001年諾貝爾經濟學獎得主史迪格里茲（Joseph Stiglitz）認為，華府處理疫情的手法非常糟糕，感覺讓美國猶如第三世界國家。他亦警告疫情可能令當地引起第二次大蕭條。

史迪格里茲4月22日接受英國《衛報》訪問時表示，數以百萬計民眾求助於食物銀行，超出供給能力，就像是在第三世界國家，認為社會公共安全保護體系沒有發揮效用。他亦預計，美國的失業率在未來幾個月可能達到30%。到時當地的社會基建可能無法承受。

他亦批評共和黨反對容許受疫情影響人士放10天病假的建議，導致不少員工即使受到感染仍要上班。史迪格里茲認為社會安全網制度不足，加上失業保障制度不足，為情況雪上加霜。

另外被問到美國會否因疫情而導致經濟衰退時，史迪格里茲直言，由總統特朗普（Donald Trump）及參議院多數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）領導國家，美國毫無疑問會陷入大蕭條，他認為須及時有適當措施可輕易阻止事件發生。

他亦認為，由於特朗普管理不善，白宮負責流行病的辦公室被迫關閉，疾病控制和預防中心（CDC）的撥款減少，美國沒有足夠檢測工具、口罩和防護裝備應對疫情。再加上多個州份受到特朗普鼓勵重開經濟活動，史迪格里茲警告疫情或會死灰復燃。