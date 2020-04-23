【新冠肺炎】美媒：中國特務散播疫情假消息引起恐慌

美國《紐約時報》4月22日引述多名美國官員報道，3月中國內流傳總統特朗普（Donald Trump）將會封鎖全國的假消息，引起關注。美國情報機關評估認為，中國特務於不同平台協助散播消息。

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報道指，3月中社交媒體等平台流傳消息，指特朗普政府將封鎖全國，並且出動軍隊防止出現搶掠情況。消息於48小時內瘋傳，白宮國家安全委員會後來澄清為假消息。情況還引起情報機關研究中國、俄羅斯和其他國家於疫情期間散播假消息的新方式。

報道引述六名來自不同部門的官員指，情報機關評估認為，中國特務於不同平台協助散播消息。據指，目前仍未清楚假消息來源，但其中兩名官員不認為是中國特務製造假消息，只是散播現有的假消息，讓消息得到關注，再自然傳播開去。

官員表示，中國特務採取俄羅斯支持的「網絡打手」部份手法，例如開設虛假的社交媒體帳戶，把信息推送給認同內容的美國人，收到之後到頭來不知不覺間幫助傳播信息。

官員也指，特務看來還使用短訊和加密即時通訊應用程式來散播消息，比起利用社交媒體更難追蹤。一名高官表示，情報機關同時調查中國駐美國外交外交使團的間諜是否有參與行動。官員認為，中國借鑒俄羅斯的策略是希望挑起美國國內的政治分歧。