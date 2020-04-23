【新冠肺炎】美媒：美軍40艘軍艦出現確診病例

美國傳媒4月22日引述一名海軍高級官員稱，美軍目前有40艘軍艦曾出現或正出現新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）確診病例。

美軍據報有40艘軍艦出現新冠病毒病例，但部分軍艦未有披露相關病例數目。圖為出現776宗病例的航空母艦「羅斯福號」，3月5日進入越南峴港的港口。（Reuters）

美國有線新聞網絡（CNN）引述該名海軍高級官員表示，正出現新冠肺炎疫情的26艘軍艦，現時在港口靠岸或處於維修狀態，惟根據國防部政策，海軍不會披露個別受影響的軍艦名字及相關病例數目，以免令軍艦的運作安全出現風險。另有14艘則已知曾出現確診病例。

另有一名軍官22日向《國會山報》（The Hill）確認，在26艘軍艦上，每艘只有少量確診病例，而另外已知有病例的14艘軍艦，所有確診個案均已經康復。

海軍目前有297艘現役軍艦，目前沒有報告病例及仍在海上執行任務的軍艦有90艘。

截至22日早上，美軍至今有3,578名官兵對新冠病毒呈陽性反應，當中包括2人死亡；其中三分一的確診病例，即有1,298宗均來自海軍。而海軍當中，有776宗是在航空母艦「羅斯福號」（USS Theodore Roosevelt）確診。