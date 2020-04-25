【新冠肺炎】紐約州疫情放緩　首宗個案源頭或來自歐洲

美國紐約州的新型冠狀病毒（COVID-19）疫情持續放緩，當地在4月24日錄得近一個月的單日死亡人數新低，州長科莫（Andrew Cuomo）強調不可過早重開州內經濟活動，並指首宗個案的病毒是源自歐洲。

科莫指紐約州在過去24小時再多422人死於疫情，比上一日的438人減少，而住院及需要呼吸機協助的人數亦下降，因此認為所有證據都顯示疫情正走下坡。他同時警告過早恢復經濟活動或導致疫情死灰復燃，令抗疫工作前功盡廢。

他亦提到，根據東北大學（Northeastern University）的研究，紐約州在3月1日公布首宗確診個案時，當地或已經有1萬人受到感染，認為州內的病毒源頭很大機會來自意大利。

科莫指，總統特朗普（Donald Trump）在2月2日宣布禁止來自中國的人士入境，並在3月初對歐洲地區實施出入境限制，認為華府在中國爆發疫情後兩個月採取行動已經太遲，稱警號早已響起。

另外科莫再次批評共和黨參議院領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）容許各州份自行宣布破產的建議，他指紐約州是向聯邦政府捐款最多的州份，而麥康奈爾所屬的肯塔基州則是接受資助第三多的州份，因此認為對方應退回款項。

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