【新冠肺炎】比爾蓋茨列抗疫5大要素　形容疫情將定義世代

微軟（Microsoft）聯合創始人比爾．蓋茨（Bill Gates）4月23日發表文章，闡述對新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情的觀點，列出抗疫的5大要素。蓋茨形容，正如第二次世界大戰定義父母那一代一樣，疫情將定義今個世代，經歷者永難忘懷。

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蓋茨形容疫情就像世界大戰，不同的是所有人都在同一陣營。他說，正如二戰期間出現革新發展的雷達、魚雷和解碼技術有助結束戰爭，現代疫戰也同樣需要創新。蓋茨將疫戰「武器」歸納為治療、疫苗、檢測、追蹤和解封政策。

蓋茨指出，面對疫情需要一個95%有效的治療方法，讓民眾能夠安心重新參與大型公眾活動。如果未能得出有效的治療方法，便需要依賴疫苗讓日常生活回復正常。他表示，疫苗一般要5年時間才能面世，要短時間內研發疫苗充滿挑戰。他認為官方的時間表指18個月後疫苗或面世最有可能成真。

蓋茨認為，檢測在協助國家解封扮演重要角色，需要向任何有徵狀的人士和密切接觸者進行檢測，最理想的做法是在家中進行。追蹤接觸者則可以避免疫情爆發，聘請更多人從事有關工作亦十分重要。他預計很多國家將採納德國的做法。

至於如何重啟經濟，將會是個挑戰，需要政府領袖衡量利弊。蓋茨認為，學校應該盡快重開，因為學校對社會帶來最大益處，大型活動如體育賽場則應該稍後恢復。他指，政府需要作出很多其他決定，例如餐廳人數或如何改裝工廠避免勞工傳播病毒。

蓋茨認為，「人們現在感受到的痛苦怎麼形容都不誇張，痛苦在未來幾年也會持續。」疫情衝擊經濟，以低收入戶、少數族裔與貧困社區受創最為嚴重。蓋茨說，「整個世界對抗現代大流行病的合作程度令人驚艷」，「經歷過第一次大流行的人，將永難忘這記憶」。