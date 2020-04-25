【新冠肺炎】特朗普再三吹捧　美國多州儲備抗瘧疾藥

美國總統特朗普（Donald Trump）再三吹捧抗瘧疾藥有助治療新型冠狀病毒肺炎（COVID-19），食品和藥物管理局警告或有嚴重副作用。美聯社4月24日報道，全國州和地方政府已經儲備逾3,000萬劑抗瘧疾藥。

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美聯社整合來自州和聯邦政府官員的資料報道，最少22個州份和華盛頓特區已經著手儲備抗瘧疾藥羥氯喹（hydroxychloroquine）。其中16個州份是特朗普2016年大選勝出的州份，不過當中有5個州份現時由民主黨籍州長執政，包括北卡羅來納州和路易斯安那州。

報道指，聯邦緊急措施署已經從全國庫存提取1,900萬劑羥氯喹，向14個城市發放，包括華盛頓特區和費城。俄克拉何馬州花費200萬美元採購抗瘧疾藥。部份州份和城市獲得藥廠捐贈，包括紐約州、康涅狄格州、路易斯安那州等。

支持者認為，儲備抗瘧疾藥合理，只要證明藥物有效，便可以即時使用，同時確保患有狼瘡等疾病的患者有穩定藥物供應。特朗普曾在公開場合17次提及藥物，形容為疫情救星。

食品和藥物管理局警告，醫生不要在醫院或研究場合以外處方抗瘧疾藥治療新冠肺炎。局方表示，有報道指出抗瘧疾藥有嚴重副作用，包括心律不正和死亡。