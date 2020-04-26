【新冠肺炎】英國超過2萬人喪生　官員呼籲民眾繼續忍耐

英國的新型冠狀病毒（COVID-19）死亡個案持續上升，截至4月25日，全國共有超過2萬人死於疫情，官員形容這是國家傷感的一日，但同時指疫情危機仍未過去，呼籲民眾繼續留在家中。

衛生部的數字顯示，英國在25日新增813人喪生，總數升至20,319人，在全球死亡人數的國家中排行第5，僅次於美國、意大利、西班牙和法國。不過英國的官方數字只包括在醫院喪生的人數，因此實際情況或會更嚴重。

英格蘭國民保健計劃（NHS）醫療總監波伊斯（Stephen Powis）在定期記者會上形容，喪生人數突破2萬實在是太多，指這是當地傷感的一日。而他曾在3月表示，假如疫情最終導致2萬人以下死亡，對於英國的抗疫工作而言已經算是不錯。

目前當地共有148,377人確診，其中4,913人為新增個案，不過留院人數繼續減少，由24日的17,049人下降至16,411人。

內政大臣彭黛玲（Priti Patel）則表示，英國的居家令已經實施五周，承認該限制可能對不少人而言非常難受，但強調大家所作出的犧牲及國家的措施都是保障生命，因此呼籲民眾繼續忍耐，務求讓疫情盡快過去，從而回復正常生活。

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