【新冠肺炎】英國正尋找康復者捐血　展開血漿治療實驗

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英國新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續蔓延，為進一步加強療效，英國擬採用新方法。英國公立醫療系統「國民保健計劃」（NHS）正尋找病患康復者前往捐血，讓醫院收集擁有新冠病毒抗體的血液，嘗試以血漿治療方式，治療病人。

新型型冠狀病毒：德國埃朗根大學醫院，正收集血漿樣本進行新冠病毒抗體測試。攝於4月7日。（Reuters）

英國NHS的血液和移植署（NHS Blood and Transplant，NHSBT）表示，他們正尋找新冠肺炎康復者前往捐血。機構將收集血漿，使用血漿治療方式作臨床實驗，觀察能否增加治療效果。

事實在中國以至美國，已在使用血漿治療方式投入臨床實驗。美國在3月中成立「國家COVID-19復康血漿項目」（National COVID-19 Convalescent Plasma Project），專門進行血漿治療實驗。

血漿治療並非新概念，人類在擊退病毒的同時會產生抗體，血漿治療的用意是採集這些抗體，治療其他患者。在治療嚴重急性呼吸系統綜合症（SARS）及伊波拉病毒時，也有類似實驗進行。

不過由於新冠肺炎的破壞一部分來自自身免疫系統的炎性反應，使用抗體直接攻擊病毒可能只能帶來部分效果，也代表血漿治療並非萬能藥。加上每名康復者血液抗體水平不同，篩選採集有一定難度。

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