【新冠肺炎】全球喪生人數突破20萬

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新型冠狀病毒（COVID-19）疫情仍然肆虐，根據美國約翰斯・霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的最新數據顯示，截至4月26日，全球共有200,698人不治，而確診個案則增至2,865,938宗。

目前美國仍然是疫情最嚴峻的國家，當地的確診個案升至924,576宗、52,782人死亡。而在最多病例的紐約州，單日死亡人數由24日的422人升至437人，不過康復人數持續增加。州長科莫（Andrew Cuomo）表示，州內經過21天的「地獄」生涯後，當局會在26日開始為最受疫情影響的醫院員工進行病毒抗體測試，並希望擴大測試規模，讓民眾可以隔時接受檢測。

至於確診人數第二多的西班牙，首相桑切斯（Pedro Sanchez）25日表示，假如疫情繼續放緩，民眾可以從5月2日起外出運動。現時當地共有223,759人確診、22,902人病歿。

另外意大利的新增確診和死亡個案都錄得近日新低，民防部門25日指單日有415人喪生，是3月17日以來增幅最少的一天，目前全國共有26,384人不治。當地確診總數為195,351宗，其中2,357宗為新增個案，不過已是近5天以來的最少。

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