【新冠肺炎・最新疫情】全球逾296萬人確診　美國超過96萬人染疫

根據美國約翰斯・霍普金斯大學的統計，全球有逾296萬人確診感染新型肺炎，美國成為全球最多確診及死亡個案的國家。

全球：據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間4月27日上午7時31分，全球累計確診超296萬個，增加68,205個，達2,968,627個，累計死亡206,402個，增加3,347個。數據顯示，累計確診病例數較多的國家是美國、西班牙、意大利、法國和德國。其中，美國累計確診病例已超96萬個，達964,937個。

美國：據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間4月27日上午7時31分，美國確診個案新增加25,688‬個，增至964,937個，死亡個案增907個，累計54,841個。痊癒個案為106,946個。美國已有約544萬人接受檢測。

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德國：羅伯特・科赫研究所（Robert Koch Institute）4月26日公布數據顯示，該國新增1,737宗確診個案，累計增至154,175宗。死亡個案增加140宗，累計增至5,640宗。

法國：當地衞生部門指，截至26日，全國新增242人死於疫情，總死亡人數升至22,856人，新增數字是5周以來新低。另外再多732人確診，令總數增至162,220宗，僅次於美國、西班牙和意大利。

伊朗：衞生部26日公布該國新增1,153個確診病例，累計確診病例90,481個；新增死亡60個，累計死亡個案5,710個。

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意大利：民防局4月26日公布新增260死亡個案，為3月14日以來新低，累計增至26,644宗。新增確診個案從前一日的2,357宗增至2,324宗，累計增至197,675宗。康復人數從前一日的63,120人增至64,928人。

西班牙：4月26日錄得1個月以來最少的死亡個案。新增死亡病例288個，是自3月20日以來的最少，累計死亡23,190個。該國新增1,729個確診病例，累計確診207,634個；另有98,732人康復。

俄羅斯：該國累計確診病例已逾8萬個。過去24小時內新增6,361個確診病例，累計確診達80,949個，新增66個死亡病例，累計747個死亡個案。

英國：衞生部的數字顯示，在25日新增813人喪生，總數升至20,319人，在全球死亡人數的國家中排行第5，僅次於美國、意大利、西班牙和法國。目前當地共有148,377人確診，其中4,913人為新增個案，不過留院人數繼續減少，由24日的17,049人下降至16,411人。

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泰國：當地4月26日公布，確診個案新增15宗，全國累計增至2,922宗。該國當天沒有新增死亡病例，累計死亡個案為51個。痊癒個案2,594宗。

新加坡：衞生部4月26日稱，該國在過去24小時新增931宗確診案例，累計13,624宗。該國當天沒有新增死亡案例，累計12宗。

圖為4月24日菲律賓馬尼拉的警員在截查來往汽車司機。（AP）

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韓國：中央防疫對策本部4月26日指，截至當地時間當天零時，韓國確診病例新增10宗，累計確診案例數增至10,728宗。該國連續3天沒有新增死亡病例後，再增2宗死亡個案，累計242宗。康復並解除隔離的病例新增82宗，累計8,717宗。

韓國疫情趨緩，當地單日新增確診病例連續6天錄得10個左右。4月19日為8個，20日為13個，21日為9個例，22日為11個，23日為8個。

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日本：日本放送協會（NHK）報道，4月26日該國新增病例210個，累計病例13,441個，加上鑽石公主號郵輪確診的乘客及船員712個，確診病例共14,153個。

日本國內累計死亡病例372個，加上鑽石公主號郵輪的13個，死亡病例共385個。

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