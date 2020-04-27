【新冠肺炎・疫情】全球逾298萬人確診　印尼累計逾9,000人染疫

根據美國約翰斯・霍普金斯大學的統計，全球有逾298萬人確診感染新型肺炎，美國成為全球最多確診及死亡個案的國家。

全球：據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間4月27日晚上10時55分，全球累計確診病例超298萬個，新增11,102‬個，達2,982,933個，累計死亡病例206,811個，增加258個。數據顯示，累計確診病例數較多的國家是美國、西班牙、意大利、法國和德國。其中，美國累計確診病例已超96萬個，達967,585個。

美國：據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間4月27日晚上10時57分，美國確診個案新增1,675‬個，累計增至967,585個，死亡個案增55‬個，累計54,931個。痊癒個案為107,060個。美國已有約544萬人接受檢測。

印尼：該國確診病例已超越9000個。衛生部27日公布國內確診病例比前一天增加214個，累計確診9096個；累計死亡765個，新增22個；累計1151人痊癒。該國首都雅加達累計死亡病例367個。

印度：衛生部網站最新數據顯示，截至當地時間27日下午5時（香港時間晚上7時30分），該國有確診病例28,380個，新增1,463個，其中治癒出院6362個，新增381個；死亡病例新增14個，累計增至886個。

泰國：27日公布該國新增9個確診個案，為1月27日以來最少新增個案的一天。該國累計確診個案為2,931個，當中2,609人痊癒。

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俄羅斯：該國累計確診病例已達8.7萬個，超過中國成為全球病例數目第九多的國家。截至4月27日，過去24小時內新增6,198個確診病例，累計確診達87,147個，新增50個死亡病例，累計794個死亡個案。

德國：羅伯特・科赫研究所（Robert Koch Institute）4月27日公布數據顯示，該國新增1,018宗確診個案，累計增至155,193宗。死亡個案增加110宗，累計增至5,750宗。美國約翰斯・霍普金斯大學的實時統計數據顯示，德國目前已有114,500人康復。

法國：當地衞生部門指，截至26日，全國新增242人死於疫情，總死亡人數升至22,856人，新增數字是5周以來新低。另外再多732人確診，令總數增至162,220宗，僅次於美國、西班牙和意大利。

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意大利：民防局4月26日公布新增260死亡個案，為3月14日以來新低，累計增至26,644宗。新增確診個案從前一日的2,357宗增至2,324宗，累計增至197,675宗。康復人數從前一日的63,120人增至64,928人。

西班牙：4月26日錄得1個月以來最少的死亡個案。新增死亡病例288個，是自3月20日以來的最少，累計死亡23,190個。該國新增1,729個確診病例，累計確診207,634個；另有98,732人康復。

英國：衞生部的數字顯示，在25日新增813人喪生，總數升至20,319人，在全球死亡人數的國家中排行第5，僅次於美國、意大利、西班牙和法國。目前當地共有148,377人確診，其中4,913人為新增個案，不過留院人數繼續減少，由24日的17,049人下降至16,411人。

伊朗：衞生部27日公布該國新增991個確診病例，累計確診病例91,472個；新增死亡96個，累計死亡個案5,806個。

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新加坡：衞生部4月27日指出，該國在過去24小時新增799宗確診案例，累計14,423宗。該國當天沒有新增死亡案例，累計12宗。

菲律賓：衞生部4月27日表示，確診個案新增198宗，全國累計增至7,777宗。該國當天新增10宗死亡病例，累計死亡個案為511個。痊癒個案增加70個，累計增至932宗。

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韓國：中央防疫對策本部4月27日指，截至當地時間當天零時，韓國確診病例新增10宗，累計確診案例數增至10,738宗，為連續5天新增數字處於10宗或以下。該國再增1宗死亡個案，累計243宗。康復並解除隔離的病例新增47宗，累計8,764宗。

該國單日新增病例自4月9日起趨緩，13日至17日連續5天在20至30宗左右，18日回落至20宗以下，19日起保持在10宗左右水平。

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日本：日本放送協會報道，根據日本各地的地方自治團體和厚生勞動省通報的數據，當地時間27日零時至晚7時，日本單日新增感染者144人，累計確診病例13,585個，累計死亡病例383個。

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