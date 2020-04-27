【一分鐘看世界】美國制華手段、防疫成敗關鍵、金正恩其實無恙？

今天是4月27日星期一，展開新一周的工作前，你需要知道的國際新聞：

美國怎打對華輿論戰？

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續之際，美國國內有指控中國是病毒源頭、中國隱瞞資訊導致疫情席捲全球的聲音，有人認為必須調查中國、調查病毒，以及起訴中國。然而在外國政府在美國享有「主權豁免」（sovereign immunity），對華訴訟成功機會高不高？美國有媒體、智庫、議員提出要向中國索償，分析認為，這是美國打輿論戰的手段，以煽風點火來達到讓其他人或單位跳出來發動攻擊的目的。……（按此閱讀更多）

美國總統特朗普也多次在白宮記者會上公開抨擊中國，稱中國隱瞞導致全球遭殃。（AP）

成功防疫關鍵是什麼？

自疫情在全球爆發後，各個國家的死亡率是輿論最為關注的問題之一。為何擁有世界高水平醫療系統的歐美地區會淪至如此地步，是政客決策？是醫療體系？是社會文化？是政治制度？……（按此閱讀更多）

圖為美國明尼蘇達州4月25日一個要求州政府重啟經濟活動的示威上，一名自稱是註冊護士的女子站出來予以反對。（AP）

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金正恩去哪兒？

韓、美媒體4月22日報道朝鮮領導人金正恩在12日接受手術後情況危殆的消息。雖然其後包括中國及韓國都稱他並非病危。金正恩自4月11日起一直沒有露面，而朝鮮媒體即使有報道他的動向，向沒有發布照片或影片，令有關傳聞甚囂塵上。

日本媒體《週刊現代》編輯委員近藤大介4月24日撰文指出，金正恩接受心導管手術後已變成「植物人」。不過來到27日，有衛星圖片顯示金正恩的專用火車4月21至23日期間停在朝鮮東部元山市金氏家族專用的火車站，被視為有關他身在朝鮮東部的報道的佐證。此外韓國總統統一外交安保特別助理文正仁4月26日稱金正恩還活着，而且很健康。只是金正恩一天未公開露面，看來有關他健康情況的猜測都不會停止……（按此閱讀更多）

↓↓↓由美國馬克薩爾科技公司（Maxar Technologies）提供的、攝於4月21日的衛星圖片顯示，一列相信是屬於朝鮮領導人金正恩的專用列車上周停在朝鮮東部沿海城市元山市。

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↓↓↓位於韓國境內的臨津閣是爲祈願韓半島統一而在1972年修建的旅遊景點。想看更多位於京畿道坡州景點臨津閣的風景照，請點擊放大觀看：

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