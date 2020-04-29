【新冠肺炎．措施】泰國緊急狀態延至5月　法國強制乘車戴口罩

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情在全球持續，在中國以外疫情持續蔓延之際，除了「重災區」意大利及西班牙疫情雖有趨緩跡象，美國和印度等確診個案在持續增加。多國政府除進行「封國」及「封城」措施，亦有要求人們不要出街、不要外遊以及保持社交距離等等。

泰國：總理巴育（Prayut Chanocha）4月28日召開內閣會議後表示，內閣通過延長全國緊急狀態及宵禁令至5月31日，並為放寬商業活動限制設定指引。國際航班不能降落的禁令維持至5月底，國內繼續在晚上10時至翌日清晨4時實施宵禁，民眾非必要的跨省通行必須要減少或推遲，且不准民眾參與社交聚會。解禁措施將分為4個階段，預計每個階段至少維持14天。

首都曼谷則計劃在未來數天或數周重啟部分商業活動，容許餐廳、理髮店、市集、公園及寵物美容店等場所重開，但需遵守嚴格限制，例如餐廳顧客座位要相隔1.5米距離，及在指定時間內營業。

法國：總理菲利普（Edouard Philippe）4月28日指出，他會向國會提交法案，延長緊急狀態至7月23日，讓政府繼續通過法令限制國內民眾行動、業務和聚會自由。

他又指，5月11日開始放寬封城措施，部分非必要商店可以重開，但酒吧和餐廳除外，商店有權要求顧客戴口罩，並應確保他們相隔約1米距離。當局將強制民眾在公共交通及學校等場所戴上口罩。

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俄羅斯：總統普京（Vladimir Putin）4月28日表示因國家的疫情進入困難時期，宣布再次延長非必要工作人士的假期至5月11日，並呼籲民眾嚴格遵守防疫措施，確保疫情可以放緩。

西班牙：首相桑切斯（Pedro Sanchez）4月28日宣布，國家會從5月4日起分4個階段解封，目標是在6月底回復正常生活。他指解封會視乎各地區的疫情，包括傳染率、深切治療部可使用床位數目、民眾遵守社交距離的情況等。

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澳洲：新南威爾斯省4月27日公布，28日早上起重開邦迪海灘（Bondi Beach）以及Bronte和Tamarama兩個海灘，惟僅限民眾入內游泳和滑水，不能進行社交聚會、曬日光浴、散步和慢跑等活動，且只向當地居民開放。

美國：紐約州長科莫（Andrew Cuomo）4月27日表示，居家令5月15日到期後，州內大部分地區仍會維持現行措施，但部分地區若防疫措施附合特定條件，例如可以進行大量病毒檢測，及追蹤和隔離患者的密切接觸者等，則可放寬居家令。

意大利：總理孔特（Giuseppe Conte）4月26日表示將逐步重啟經濟活動，出口企業最快可在本周恢復營業，以減少供應鏈中斷的風險；5月4日製造及建造業可復工，並重開部分公園；零售商店與博物館在5月18日重新開放；6月1日重開咖啡屋、餐館與理髮店；學校9月恢復上課。

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伊朗：總統魯哈尼（Hassan Rouhani）4月26日表示，會根據感染及死亡數字，將全國分為白色、黃色及紅色區域，白色區域是未有出現感染及死亡病例的地區，這些地區的清真寺可以在5月1日重開，讓民眾入內禱告。

以色列：總理辦公室4月27日宣布，若最新的疫情數據未顯示新型冠狀病毒風險增加，下周將開始分階段重新開放學校。當局計劃小學一年班至三年班的學童將在以色列工作周開始，即5月3日起恢復上課，但每班學生人數需減至不超過15人。

中東及非洲：多個穆斯林國家4月24日正式展開今年齋戒月禁食的第一天，不過受到新型冠狀病毒肺炎疫情影響，全球的穆斯林將迎來不一樣的齋戒月。沙特阿拉伯等區內國家逐漸實施封鎖措施，大部份清真寺關閉。