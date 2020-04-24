【新冠肺炎】迎接不一樣的齋戒月　穆斯林如何恪守節期禁食祈禱

穆斯林抬頭看到新月，便知道一年一度的齋戒月即將開始。齋戒月是伊斯蘭教最重要節期，信徒每日禁食祈禱，並在社區分享食物。大部份阿拉伯國家4月24日正式展開今年齋戒月禁食的第一天，不過受到新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情影響，全球的穆斯林將迎來不一樣的齋戒月。

穆斯林相信真主在伊斯蘭曆9月，即齋戒月，將《古蘭經》傳授給先知穆罕默德。齋戒月期間，穆斯林要遵守五功之一的「齋戒」，每日日出前吃封齋飯，日出後禁食，連水也不能喝，直到黃昏進食開齋飯。

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清真寺關閉 朝聖人潮不再

隨伊朗引爆中東疫情，沙特阿拉伯等區內國家逐漸實施封鎖措施，大部份清真寺關閉，信徒聚集禱告和進行禮拜的壯觀場面不再。沙特聖城麥加（Mecca）和麥地那（Medina）實施24小時宵禁，大清真寺和先知清真寺禁止信徒內進。齋戒月期間傍晚進行的特別禮拜泰拉威（tarawih）也要留在家中進行。

耶路撒冷的阿克薩清真寺在齋戒月期間仍然關閉。至於巴基斯坦曾一度限制集體祈禱的人數，不准多於5人，但引起宗教領袖不滿。政府最終讓步撤銷限制，不過要求信徒保持兩米的社交距離，並要自行攜帶祈禱用的跪墊。馬來西亞、汶萊和新加坡亦停辦出售食物和衣服等的齋戒月市集。

圖為4月22日，有義工在巴基斯坦的巴德沙希清真寺進行消毒工作。（美聯社）

齋戒免疫力減弱 禁食不禁食？

疫情爆發期間，應否如常禁食也引起爭議。禁食本身對傳播疾病沒有構成風險，卻會對身體免疫系統造成壓力。但綜觀只有少數人提出擇日補行齋戒，主流意見仍然要求恪守禁食規定。埃及開羅的遜尼派權威愛資哈爾大學（Al-Azhar University）則指，疫情不能成為豁免禁食的理由，強調穆斯林必須如常禁食。杜拜的大穆夫提（最高宗教法官）也指，只有患病和旅行的人士才可推遲齋戒。

伊斯蘭教鼓勵信徒於齋戒月期間實踐五功另外一項的「天課」（zakat，即從事慈善工作）。很多清真寺都會大排筵席，特別為貧窮人士準備開齋飯。不過因為疫情的限聚令，清真寺無法提供開齋飯。信徒轉而發起「#餵養兄弟」（#Feed_Your_Brother）的行動，鼓勵將齋戒月的膳食親自送到無家者手中。

圖為4月21日，波斯尼亞薩拉熱窩一間清真寺有工作人員進行消毒工作。（美聯社）

馬來西亞國立大學研究員費扎勒（Mohd Faizal Musa）向半島電視台表示，不記得以往有發生過同樣的事情，「曾經發生第二次世界大戰或自然災害，不過從過往文學作品、歷史文獻和各種檔案發現，即使有戰爭或災害，穆斯林於齋戒月如常聚會，一起遵守宗教禮儀。」現時全球18億穆斯林所經歷的卻截然不同。

到齋戒月的最後一日，穆斯林會一起慶祝開齋節，舉行宴會，並交換禮物等。但隨疫情持續，一個月後會變好還是變壞仍是未知之數，開齋節或許也只能夠在平靜中渡過。