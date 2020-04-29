【新冠肺炎】彭斯未戴口罩視察醫療中心　無視規定惹來批評

美國副總統彭斯（Mike Pence）4月28日視察位於明尼蘇達州羅切斯特（Rochester）的梅奧診所（Mayo Clinic），期間未有戴口罩。外界認為彭斯明顯違反醫療中心的相關規定，惹來批評。

彭斯到訪期間與一位中心職員交談，對方曾經確診新冠肺炎但已經康復，當時正在捐贈血漿。所有在場人士都有戴口罩，只有彭斯沒有。彭斯其後視察進行病毒檢測的實驗室，亦未有戴口罩。他之後出席有關診所的病毒檢測和研究計劃會議時，也是唯一沒有戴口罩的與會者。

中心曾在Twitter發文指，已經在彭斯抵達前通報有關規定，但推文其後刪除。中心未有直接回應刪除推文的原因，回覆傳媒查詢時僅指已經向彭斯的辦公室通報規定。中心後來所發的推文只提到感謝彭斯和州長沃爾茲（Tim Walz）到訪。

We are grateful that @VP and @GovTimWalz visited Mayo Clinic today to hear about our work fighting the #COVID19 pandemic. We look forward to continued collaboration to develop essential testing and treatment for our patients and communities. — Mayo Clinic (@MayoClinic) April 28, 2020

彭斯解釋，自己定期接受病毒檢測，身邊的人也已經接受檢測，提到疾病控制和預防中心是建議患者戴口罩防止傳播，由於自己沒有感染病毒，希望藉此機會向研究員和醫護人員道謝。