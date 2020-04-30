【俄羅斯疫情】確診直逼10萬宗　普京宣布勝利日舉行空中閲兵

俄羅斯政府4月29日公布，當地新冠肺炎（COVID-19）確診病例再增5841宗，累計達到99,399宗，直逼10萬宗。

俄羅斯的累計確診病例持續快速增長，已經接連超過中國與伊朗，位列全球第8位。

據俄羅斯衛星通訊社報道，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）4月28日就新冠肺炎疫情第三次向俄羅斯公民發表講話。

普京在就防止新冠肺炎疫情在俄羅斯各地區傳播的會議上說：「應該有各種情況，需要對各種情況做好準備。」普京稱，抗擊冠狀病毒的經驗表明，解決方案明天可能就已經不夠了。

這位俄羅斯總統責成衛生部經常監測冠狀病毒的情況，並提前採取行動。

普京在自己的講話中提到了冠狀病毒的傳播在俄羅斯減慢。但是普京說，情況穩定不應該讓人掉以輕心，因為情況依舊很複雜。

此外普京4月28日在新冠肺炎疫情防控問題會議上表示，應將俄羅斯全國實行非工作日的期限延長至5月11日。普京表示，無論如何都將慶祝勝利日，5月9日將舉行空中閲兵。

普京說「遵守安全要求和自我隔離政策，我們將慶祝我們神聖的節日——勝利日。無論如何我們所有人一起，整個國家將舉行慶祝。這一天，它的精神力量將永遠在我們心中。」

普京又提到「5月9日，俄羅斯將舉行空中閲兵，向英雄們致敬，現代戰機和直升機將升空接受檢閲。晚間各城市市中心一定將鳴放禮花。」