普京簽署法案修改二戰結束日　與中國同步

俄新社4月24日報道，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）24日簽署聯邦法律，將第二次世界大戰結束日改為9月3日。相關法律文件已在俄官方法律信息門戶網站上公布。

普京簽署法案修改二戰結束日期向外界釋放政治信號。圖為2019年普京出席紅場閲兵儀式。（AP）

4月14日和17日，俄羅斯國家杜馬和聯邦委員會分別審議通過有關將二戰結束日期從9月2日修改至9月3日的法案。

俄總統發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）拒絕就推遲日期發表評論。早些時候，「別斯蘭母親」組織要求不要推遲日期，因為2004年9月3日，別斯蘭一所學校發生恐襲事件。

BBC中文網在題為《俄國修改二戰結束日：一天之差引人尋味》的文章中稱，在西方版的「歷史教科書」中，簽字儀式標誌着日本軍國主義的失敗和世界反法西斯戰爭的勝利，因此，9月2日被定為「對日戰爭勝利紀念日」。

杜馬網站稱，修改終戰日「目的在於鞏固歷史基礎和愛國主義傳統，捍衛二戰勝利者的歷史正義，永遠紀念那些為保衛祖國母親獻出生命的人們。」

議案附加文案還特別指出，中國的抗日戰爭勝利紀念日也是9月3日。

2014年，中國以國家立法的形式通過決議，確定每年9月3日為「中國人民抗日戰爭勝利紀念日」。

2015年9月3日，中國首次舉行勝利日大閲兵，慶祝中國抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利70周年。受邀在北京觀禮的就有俄總統普京。

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