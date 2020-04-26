特朗普與普京破天荒發表聯合聲明　稱各國可放下分歧合作

美國和俄羅斯經常在不同國際議題上針鋒相對，但兩國元首特朗普（Donald Trump）及普京（Vladimir Putin）在4月25日就罕有地發表聯合聲明，稱各國都有合作機會。

在二戰末期，美軍和蘇聯部隊在1945年4月25日於德國易北河（Elbe）會師，象徵盟軍對抗納粹德國的東、西方戰線終於匯合。而特朗普和普京就在這個歷史時刻75周年紀念發聲明，稱當日事件預示擊敗納粹德國的決定性一刻，並形容「易北河精神」象徵各國如何放下分歧，建立信任，為追求更大利益合作。

不過《華爾街日報》指，白宮在是否公布該聲明出現爭議，有官員認為，它或可能削弱華府對莫斯科的強硬立場。報道同時提到，美俄對上一次共同紀念易北河會師，要追溯至2010年，由時任美國總統奧巴馬（Barack Obama）和俄羅斯總統梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）發出，當時兩國剛簽署「新削減戰略武器條約」（New START），華府有意尋求改善與俄羅斯的關係。

特朗普上台後，兩國關係再次緊張，包括莫斯科涉嫌干預2016年美國總統大選和支持敘利亞政權等，而美國情報官員亦警告俄羅斯可能會插手11月舉行的總統大選。不過特朗普及普京近期曾在新型冠狀病毒（COVID-19）疫情及國際產油問題多次交換意見，普京曾邀請特朗普出席5月9日的勝利日閱兵，但後者在白宮官員遊說及疫情持續下告吹。