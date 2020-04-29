【新冠肺炎】抗體檢測結果顯示真實死亡率或不到1%　但仍比流感高

《華盛頓郵報》報道，美國已有愈來愈多的抗體檢測結果出爐，這些結果支持傳染病專家的共識，亦即儘管新冠肺炎的死亡率不高，仍比流感的死亡率高出許多，是百年來破壞力最強的傳染病。

美國國家衛生研究院Fogarty國際中心傳染病學家維布（Cecile Viboud）表示，「我認為這是自1918年以來最嚴重的疫情」。1918年的西班牙流感估計造成美國67萬5000人死亡。

新公布的抗體檢測結果顯示，已感染人數大幅超過確診人數，許多人只有輕症或沒有症狀，從未做過病毒檢測。較高的感染率意味比實際數字更低的死亡率。

全球和美國確診病例的死亡率約為6%，若把抗體檢測結果加入分析，死亡率可能不到1%。但傳染病專家指出，即使致死率低，但病毒若傳給大部分的人，仍會造成驚人的大量死亡。

紐約州長科莫（Andrew Cuomo）27日表示，根據抗體檢測結果，人口880萬的紐約市有四分之一人已感染病毒，確診的死亡人數超過1萬2000，另有5000人可能死於新冠肺炎，死亡率在0.5%至0.8%之間。但維布指出，0.5%死亡率仍比一般流感季的死亡率高，比1957年和1968年流感大流行的死亡率都高。

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