【新冠肺炎】牛津疫苗實驗成功最快9月問世　但疫情放緩反遇障礙

《紐約時報》報道，英國牛津大學研發新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗進展領先全球，已在猴子身上初步實驗成功，下月底前進行逾6千人參與的人體實驗，目標在9月底前生產數百萬劑疫苗。

大部分研究都必須從數百人的小型臨床實驗開始，證明疫苗安全；但牛津大學詹納研究所（Jenner Institute）的科學家因先前瘧疾疫苗的基礎，在研發上取得起步優勢。他們的技術專注於改變一種類似病毒的基因碼，使其佯裝新冠病毒，注射到人體後啟動免疫反應。這與一般疫苗採弱化過的病毒不同。

美國國家衛生研究院洛磯山實驗室（National Institutes of Health’s Rocky Mountain Laboratory ）上月給6隻獼猴注射牛津團隊研發的疫苗，然後讓牠們曝露於新冠病毒之下，病毒數量過去一直能令實驗室裏的其他猴子生病，但注射疫苗的獼猴廿八天後全都健康。

獼猴產生免疫力並不保證疫苗能為人類提供同等程度的保護。但目前有數十個疫苗研究專案正在進行，猴子實驗顯示牛津大學團隊正成為領頭羊。牛津科學家說，若證明有效，經主管當局緊急批核後，第一批數百萬劑的疫苗可在9月底前備妥。

牛津是第一個做到大規模實驗的團隊，就算失敗，也將為政府、資金捐助者、製藥公司和其他科學家，提供有關新冠病毒性質和免疫系統反應的相關經驗。矛盾的是，各國防疫努力漸獲成效，疫情減緩恐怕會給疫苗研發創造障礙。

詹納研究所主任及參與疫苗開發五位研究人員之一的希爾（Adrian Hill）說：「我們是國內唯一希望新增確診數升高能再維持幾周，以便測試疫苗的人。」如果保持社交距離或其他防疫措施讓英國新增感染人數持續減少，牛津的實驗也許無法展現出疫苗能起作用。

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