【新冠病毒】美國部分抗體測試盒出錯率太高　專家稱無法使用

美國正研究新新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）檢測方法，以提高病毒檢測效率，其中一種正在研究的是抗體測試。抗體測試較目前需要尋找病毒的檢測方法快速，能有效替代傳統測試。但有研究團隊指出，部分抗體檢測盒出錯率太高，無法準確得悉測試者是否受感染。

新型冠狀病毒肺炎：攝於4月20日，比利時ZenTech生產的新冠肺炎測試盒。（Getty）

研究由美國加州大學三藩市分校（University of California San Francisco）、加州大學柏克萊分校 (University of California Berkeley)、陳朱克伯格生物中心（Chan Zuckerberg Biohub）與創新基因組學研究所（Innovative Genomics Institute）共同進行。

團隊使用2018年，沒有新冠病毒的血液進行測試，發現12個抗體檢測盒普遍準確率偏低。其中有3款測試盒假陽性機率高達10%，最差的一個更高達15%，與應維持5%以下的標準相差甚遠。

參與研究的流行病學及生物統計學專家伯爾尼（Caryn Bern）稱結果令人失望：「這意味我們無法可靠地使用這種測試，依賴這種檢測方式是危險的。」假陽性結果除可能讓無感染病毒的人以為自己受感染，亦有可能讓無防禦能力的人自以為有抗體。

伯爾尼指抗體測試出錯率高的其中一個原因，是美國食品及藥物管理局（FDA）在疫情下放寬了監管要求。當局為應付大量檢測需求，加快讓抗體測試產品投入市場，容許公司在未充分證明產品有效下先行使用。在經測試的12個檢測盒中，只有一個受FDA認可，其假陽性率為0.9%。

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