【新冠肺炎】美國傳擬向中國報復　特朗普：或實施關稅

新型冠狀病毒（COVID-19）疫情蔓延全球，至今有超過326萬宗確診個案、23.1萬人不治。疫情亦成為美中兩國的爭議話題，有報道指白宮正草擬報復行動，懲罰中國導致疫情擴散，而總統特朗普（Donald Trump）認為，中國或可能故意讓病毒散播。

路透社及美國有線新聞網絡（CNN）4月30日分別引述消息人士報道，指國務院、白宮國家安全委員會、財政部及國防部等華府部門正考慮不同方案，包括制裁、實施新一輪關稅、撤銷中國的主權豁免，甚或至是取消美國債務責任等，向中國或其他國家承受疫情在全球惡化的責任。

不過其中一名消息人士認為，美國現時仍向中國採購個人保護物資，因此推出懲罰措施可能影響採購和貿易協議，所以必須作周詳考慮。而白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）則否認報道，指美債義務的完全信任和信用是神聖不可侵犯，同時美國亦承諾以美元作為全球儲備貨幣。

特朗普亦表示可以向中國實施關稅，而無需走到取消償還美債這一步。他認為中國可能無法阻止疫情擴散，或是故意這樣做，但拒絕表態就中國國家主席習近平是否要為疫情負責，惟他指與疫情相比，中美貿易協議已是次要。

另外特朗普稱目過新型冠狀病毒來自武漢病毒研究所的證據，可是他沒有解釋為甚麼對此充滿信心。

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