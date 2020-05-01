朝鮮國營媒體：金正恩感謝模範工作人員　惟報道未附照片

朝鮮國營媒體5月1日報道，領導人金正恩向國內多個行業的模範工作人員表示感謝，不過報道沒有附上金正恩的相片。

朝鮮領袖金正恩：圖為衛星4月29日拍攝到的圖片，顯示一列相信是金正恩專用的火車（右）停在朝鮮東部城市元山市的專用車站（Reuters）

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美國專門研究朝鮮事務的網站北緯38度（38 North）4月29日指，疑似金正恩的專用列車同日仍停在江原道元山地區的一個火車站。這雖然不能證明他的行蹤或他的健康狀況，至少能為他身在元山的報道提供佐證。

美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）29日接受霍士新聞網絡訪問時稱，美國官員最近未見金正恩蹤影，以及正在密切注視有關他健康狀況的報道。

蓬佩奧亦表示，對於朝鮮受新冠肺炎或是飢荒衝擊表示擔心。

金正恩近期最後一次出現在媒體報道是4月12日，有媒體指他接受心臟手術後情況危殆，惟包括中國及韓國否認有關消息。另有消息指金正恩來到朝鮮東部的元山市，是為躲避境內疫情。

朝中社近期發布金正恩向南非、俄羅斯、敘利亞等政要發出賀電，如今則報道他感謝模範工作人員的消息，有聲音認為這是想向外界證明，金正恩在如常處理政務。