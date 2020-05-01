【新冠肺炎・中美貿易戰】特朗普稱懲罰中國有一個方法更「賺錢」

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的來源以及通報資訊，導致中國及美國等國家出現爭議。有報道指白宮正計劃對中國報復，懲罰北京導致疫情擴散，而美國總統特朗普（Donald Trump）當被問及會否考慮以停止履行償付國債義務來懲罰中國時，他說自己有一個更好的辦法。

路透社及美國有線新聞網絡（CNN）4月30日分別引述消息人士報道，指國務院、白宮國家安全委員會、財政部及國防部等華府部門正考慮不同方案，包括制裁、實施新一輪關稅、撤銷中國的主權豁免，甚或至是美國取消對國債履行償付義務。

惟其中一名消息人士認為，美國現時仍向中國採購個人防護物資，因此推出懲罰措施可能影響採購和貿易協議，所以必須作周詳考慮。

白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）則否認美國考慮不履行國債償付責任的報道，指美債義務的完全信任和信用是神聖不可侵犯。

特朗普被問及會否考慮以停止償還債務去懲罰北京政府時，他說：「嗯，我可以有不同的做法。我可做到同一件事，但得到更多錢，只要徵收關稅就可以了，所以我不必那樣做（停止償債）。」

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