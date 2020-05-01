【美國大選】拜登首度回應涉性侵前女幕僚風波　稱事件從未發生

篤定代表民主黨出戰美國總統大選的前副總統拜登（Joe Biden），5月1日首度透過聲明回應他遭指控性侵前女幕僚的風波，他否認指控，並稱事件從未發生。

拜登在聲明稱，事件並非真實，並指是從未發生。聲明稱，雖然有關的性騷擾與性侵指控複雜，但有兩件事是明確的，一是女性值得受到尊重，當她們站出來，會有人聆聽，而不是遭滅聲，二是她們講述的故事應該經過適當的詢問和審查。

拜登又要求參議院的秘書處去翻查紀錄，以確定該名前女幕僚當時是否有投訴，他稱「如果有這樣的投訴，會有紀錄。」

在新冠肺炎疫情下，拜登展開網上的競選宣傳，圖為3月中他透過網絡現身（Getty）

涉事的前女幕僚里德（Tara Reade）在4月中接受美國傳媒訪問，講述有關事件，她在1990年代時曾擔任拜登的助理，她稱事發於1993年，當時拜登為參議員，曾在國會山莊辦公室大樓的地下室，把她按在牆上，伸手摸她，並把手指放進她下體。里德在2020年4月9日向華盛頓特區警方報案。

由於事發於1993年，已過追溯期限，無法起訴拜登，但《華盛頓觀察家報》4月21日引述警方發言人指，現時仍在調查案件。

同為民主黨籍的眾議院發言人佩洛西（Nancy Pelosi）4月29日為拜登辯護，表示曾當過奧巴馬（Barack Obama）副手的拜登，在其數十年政治生涯中一直都是支持阻止女性遭受虐待的相關政策。