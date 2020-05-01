【新冠肺炎】庫德洛否認美國會取消對中國履行償債義務

美國及英國有傳媒稱美國白宮正草擬報復行動，就中國被指延誤通報導致疫情擴散進行懲罰，一些部門正考慮不同方案，包括制裁、實施新一輪關稅、撤銷中國的主權豁免，甚或至是取消美國履行償債義務等。

圖為美國白宮經濟顧問庫德洛4月29日在白宮與美國總統特朗普開會期間抄寫筆記。（AP）

有消息人士認為，美國現時仍向中國採購個人防護物資，因此推出懲罰措施可能影響採購和貿易協議，所以必須作周詳考慮。

白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）則否認有關媒體報道說：「答案是完全不會（取消對中國履行償債義務）。」

他說：「美債義務的完全信任和信用是神聖不可侵犯，而與此同時，這包括美國維持美元作為全球儲備貨幣。」

特朗普亦表示可以向中國實施關稅，而無需走到取消償還美債這一步。他認為中國可能無法阻止疫情擴散，或是故意這樣做，但拒絕表態就中國國家主席習近平是否要為疫情負責，惟他指與疫情相比，中美貿易協議已是次要。

英國路透社及美國有線新聞網絡（CNN）4月30日分別引述消息人士報道，指國務院、白宮國家安全委員會（National Security Council）、財政部及國防部等華府部門正考慮面向中國的不同方案。

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