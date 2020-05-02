【新冠肺炎】日本醫院以手寫傳真通報確診個案　醫生斥方式超落後

日本的新冠肺炎確診人數持續增加，一名感染科醫生在Twitter大喊「可不可以別再用手寫通報了」，原來日本各地方醫院收治確診病例、或有死亡案例，至今仍以紙本表格傳真給衛生機關，這名醫生說，「這根本是昭和時代的作法」。日本內閣府副大臣平將明接獲訊息後，上周四宣布厚生勞動省將架設電子通報系統，本月起試行。

這名感染科醫生4月23日在Twitter說，雖然過去通報結核病已經練就一番速寫功夫，仍然希望衛生機關別再要求他們使用手寫表格，效率實在太差了。不但沒空寫，傳真也很浪費時間，也消耗對方的傳真紙。他建議設計電子表格，打個勾用電子郵件傳送就好。

另有醫生分享，雖然衛生機關設計了Excel的電子統計表格，但填寫方式還停在紙本年代，根本是19世紀的產物。

外務大臣河野太郎在Twitter看到這則訊息，轉推給平將明，平將明也於4月30日在個人Twitter回應，未來新冠肺炎通報將透過網絡，讓日本國內的公共衛生IT環境升級。厚生省也公告部分衛生機關將於5月10日起試用，17日推廣至全日本。

截至5月1日，日本國內感染及機場檢驗到的境外移入的病例有1萬4571人，有481人死亡；病例最多的是東京都有4371人。

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