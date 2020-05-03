【新冠肺炎】是他主導美國對華強硬　促特朗普稱疫情「武漢肺炎」

美國總統特朗普（Donald Trump）2月時曾稱對中國國家主席習近平處理新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情有信心，但後來美國態度與言辭都變得更強硬。美媒4月30日在報道指出，背後原因是白宮副國家安全顧問博明（Matthew Pottinger）在出謀獻策，特朗普對部分建議照單全收。

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美國《華盛頓郵報》在報道中引述知道博明想法的消息人士說，他相信中國就病毒來源以及隨之以來的指責，從事大規模的掩飾以及「心理戰」。

一位熟悉博明想法的匿名知情人士稱，博明相信中國政府對疫情的處理是「災難性的」，以及「全世界都因中國內部治理問題承受連帶傷害」。

他呼籲特朗普及其他高級官員「標籤」病毒，推動特朗普使用「武漢病毒」一詞。特朗普因想掩飾處理國內疫情不力而採用這個做法，甚至進一步的以「中國病毒」稱呼病毒。

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報道指博明在為病毒「起名」一事反映出，白宮最主要的中國專家的安靜但有力的影響力。他20年前身為駐華記者的個人經歷，使他對中國政權深深不信任，如他今正在塑造華府的強硬立場。知情人士透露，他現在是特朗普政府試圖將美國對華政策調整為更具對抗性的關鍵角色。

博明支持特朗普以世界衛生組織（WHO）未能向中國問責以及忽略台灣12月就疫情發出警告為由，凍結供應世衛的資金。他同時推動情報單位調查受保守派歡迎的陰謀論——病毒是意外從武漢實驗室釋出，而非來自野生動物市場。這個理論尚未經證實，但知道博明想法的消息人士說，博明相信會有旁證出現，而它是利於「實驗室釋出病毒論」的解釋。

美國白宮副國家安全顧問博明相信是中國處理疫情的失敗，導致全世界一同承受傷害。圖為一名男子5月2日駕車到美國伊利諾伊州一個病毒檢查站，他將採樣後的工具交還國民警衛隊成員。（AP）

《華盛頓郵報》的報道指他曾私下形容中國國家主席習近平正引導中國專制體制走向更加危險的「極權主義」，尋求對社會的大多數方面實施奧威爾式的控制。

博明1998年至2001年擔任路透社駐北京通訊員，隨後出任《華爾街日報》駐中國記者。他其後於2005年加入海軍陸戰隊，曾在伊拉克和阿富汗擔任軍事情報官。

他3年前加入特朗普政府，2017年協助製作一份國家安全策略文件，正式稱呼中國為策略性競爭者。中國政府在文中被標註為「修正主義力量」。