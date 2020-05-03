曾與中國武漢實驗室研究員合作　美國專家稱病毒極不可能外泄

美國Business Insider網站5月2日引述曾與中國武漢病毒研究所（Wuhan Institute of Virology）人員一同工作的美國研究員馬澤 （Jonna Mazet）的話。她列出4個理由，指出為何病毒極不可能從實驗室外泄。

馬澤是美國加州大學戴維斯分校的流行病學家，她曾與武漢病毒研究所的研究人員工作，亦曾協助訓練他們。

她指出病毒極不可能從武漢實驗室外泄的第一原因，是實驗室樣本與新冠病毒不吻合。馬澤曾與中科院武漢病毒所專家石正麗合作。後者團隊在將新冠病毒排序後，檢視過去數年的實驗室意外紀錄，尤其是涉及棄置的資料。然後她將新冠病毒基因組與其團隊持有的其他蝙蝠的冠狀病毒資料做對照，發現他們並吻合。

馬澤提到，第二是武漢病毒研究遵守嚴格的安全守則，她指研究人員有穿戴足夠防護裝備。此外他們自蝙蝠身上採集到的樣本會立即分裝到小瓶中，部分瓶子中有化學物質可令病毒變得無效。雖然另有部分瓶子裝有存活的病毒，但當研究人員要做研究時，只會使用那些無效力的、已不再具傳染性的樣本。那些裝有存活病毒的瓶子，被放置於一個上鎖的地方。

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她在接受訪問期間，提及自己未親身去過武漢實驗室，不能就所有該處進行的研究做出說明。

她說，第三個原因是新冠病毒是一系列人畜共患疾病爆發中的最新的一種。Business Insider引述專家稱，與其說是外泄，新冠病毒更像是最新一種由動物宿主跳到人類身上的病毒。每4種新興傳染病中，就有3種從其他物種傳到人類身上。新冠病毒是過去一個世紀中，第7種人畜共患並發生溢出事件（spillover event）的病毒。

馬澤指出第四個原因是普通人比有穿着防護裝備的研究員更易感染病毒。她說石正麗的研究團隊成員進入山洞或是自然生境去採集樣本時，都有穿着全套防護裝備，但遊客、獵人、偷獵者以及其依靠這些動物維生——不論是將牠們當成食物或是銷售動物的人，保護裝備較研究人員為少。

她也指出，隨着人類對野外生境的侵犯增加，人類接觸到前所未見的帶病物種機會增加，溢出事件會發生得愈來愈頻密。