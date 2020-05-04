【一分鐘看世界】金正恩疑雲不散、美國防疫失誤、人體挑戰試驗？

今天是5月4日星期一，開始新一周的工作之前，你需要知道的國際新聞：

金正恩「再現身」疑團更多

朝鮮領導人金正恩雖在5月1日出席磷肥廠竣工儀式，可說是以行動打破外界有關他病重的謠言，令一眾指他已死或腦死的人變得非常尷尬。有韓國匿名官員稱他沒動過手術，但有關相中人或影片中人這是否金正恩的「真身」，或是他是有否健康問題的猜測仍未平息。我們回看過去24天，有關他的傳聞傳個不停，究竟事情是怎樣從傳出他接受心臟手術，到變成他已死亡或是成為植物人的？（按此閱讀更多）

圖為4月21日韓國民眾在首爾火車站的電視熒幕觀看有關朝鮮領導人金正恩的新聞報道。（AP）

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美高官指出防疫失誤

在美國一些州份開始放寬因新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）而設置的限制措施之際，出現確診人數增加的情況，然而美國還是朝着「解封」的方向進發。

美國疾病控制和預防中心（CDC）5月1日發布首席副總監舒沙特（Anne Schuchat）回顧政府對新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情處理手法的文章。她說當局在理解歐洲疫情蔓延反應過慢、美國檢測不足，還有不及時對中國以外旅客實行「封關」，導致美國的個案在2月稍後時間大幅增加……（按此閱讀更多）

美國疾病控制和預防中心首席副總監舒沙特5月1日發文回顧美國處理疫情的手法，指出導致確診人數增加的原因至少有3個。耶魯大學公共衛生學院衛生政策助理教授施瓦茨指她的報告似乎在挑戰一種論點，即華府1月底對中國封關，對改變美國大流行軌道的功用。圖為她2月11日在美國全國記者協會一個記者會上發言。（Reuters）

人體挑戰試驗是什麼？

世界衛生組織（WHO）有意在5月發布指引並提供建議，組織針對的是讓志願人士曝露於新冠病毒以讓疫苗研發過程加快的、富爭議的做法，提供建議。所謂「人體挑戰試驗」（HCT）是讓測試者接種實驗用疫苗後，直接曝露在病原中，測試疫苗功效。此舉不無風險，新冠病毒有致命可能，意味實驗者需承受生命受威脅的風險去接受測試……（按此閱讀更多）

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疫情衍生「人血饅頭」？

在新冠肺炎疫情爆發後，原來康復患者的血液變得很值錢。他們的血液中帶有抗體，各國科學家為了鬥快研究更準確的抗體測試，就急需這些抗體，從而衍生一盤生意：部分生物科學公司取得康復患者的血液樣本後，提高價錢轉售給實驗室及研究公司，愈多病毒抗體的樣本就愈值錢，形成一個「賣血市場」，在科學界引起道德爭議……（按此閱讀更多）

手機app成抗疫利器？

新冠肺炎疫情蔓延全球多處已有數月，部分國家或地區逐步解封，除了要有頻繁而可靠的病毒測試支持之外，在不能檢測全國每一個人的前提下，透過追蹤新增病例的傳染鏈去控制疫情擴散，也是不可或缺的一環。然而手機追蹤應用程式雖然令傳染監測工作真正「走入人群」，但它們是否真的能夠獲得人們廣泛接納、在技術上是否面臨限制？它們又能否達致令人滿意的效果？（按此閱讀更多）

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