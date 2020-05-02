美國CDC副總監檢討防疫失誤　染疫人數急增原因至少有三

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美國疾病控制和預防中心（CDC）5月1日發布首席副總監舒沙特（Anne Schuchat）回顧政府對新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情處理手法的文章。她說當局在理解歐洲疫情蔓延反應過慢、美國檢測不足，還有不及時對中國以外旅客實行封關，導致美國的個案在2月稍後時間大幅增加。

舒沙特稱：「我們那時顯然未認清個案全面輸入的情況。」

CDC在2月4日發表一份由她撰寫的文章，回看過去數月美國如何應對疫情，重提一些重大的決策以及事件。

美國由2月2日起，禁止任何在過去14天內曾到訪中國的外國人入境美國。但舒沙特指，美國2月有近200萬旅客從意大利及其他歐洲國家入境，政府到3月11日才針對歐洲推出旅遊禁令。

她在接受美聯社訪問時說：「大量來自歐洲的旅客，在歐洲爆發疫情後，真的導致美國進口個案增加及傳染加快。我想我們發出旅遊警示的時間應再早些。」

美聯社在5月2日報道她的文章時中指出，在一些公共衛生專家眼中，舒沙特的文章為該國最受尊重的公共衛生醫生的重要評估。

美聯社報道形容舒沙特文章措辭謹慎。不過耶魯大學公共衛生學院（Yale School of Public Health）衛生政策助理教授施瓦茨（Jason Schwartz）認為文章與白宮的敘述明顯不同。他指，報告似乎在挑戰一種論點，即華府1月底對中國封關，對改變美國大流行軌道的功用。

施瓦茨亦指出，CDC在公眾衛生事務的參與度已大大降低，這是聯邦政府應對措施中最令人震驚以及令人困惑之處。

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