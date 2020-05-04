歐洲最大運營商力挺中國電信設備：5G建設必有華為

美國政府一直聲稱中國電信設備製造商華為對「國家安全」產生威脅，積極說服盟友禁止使用華為5G技術，柏林方面關於是否允許華為參與相關5G網絡建設仍然沒有定奪。但歐洲最大運營商德國電信不願再等下去，已向政府表示該公司擴建5G網絡的過程中需要華為。

柏林政界遲遲無法就如何應對中國供應商做出抉擇，德國整個電信行業在這方面只能處於停滯狀態。（Getty）

德國聯邦網絡管理局顧問委員會將於5月4日召集德國電信、沃達豐、西班牙電信Telefonica等德國境內最大的幾家通信運營商舉行一次「移動峰會」，討論5G相關議題。

德國《商報》援引政府內部消息報道，作為歐洲最大運營商，德國電信已經知會聯邦內政部，將加強與華為之間的合作。

由於德國政府內部關於5G網絡的電信安全標準始終爭吵不休，無法取得共識，因此德國電信曾經表示，暫時不與華為簽署任何有關供應5G網絡設備的合作協議。

消費者對於5G網絡的呼聲愈來愈高，各大電信運營商都感覺到任務的緊迫。在疫情陰影尚未散去的德國，5G網絡建設才剛剛起步。德國電信表示，超過一半，即大約4,000萬德國民眾希望在2020年底之前就能用上5G網絡。而競爭對手沃達豐（Vodafone）則宣稱，在2020年底之前要為1,000萬用戶提供5G網絡服務。

在柏林政界，德國電信和華為之間的緊密關係引發強烈爭議。聯邦議院社民黨外交事務發言人施密特（Nils Schmid）警告稱，「德國電信領導層正在給持股人帶來高昂的風險」。

這一風險在於，如果將來德國政府決定禁止一切華為產品用於5G建設，那麼德國電信就必須將所有華為設備移除，並且自己承擔損失。

2019年12月路透社援引知情人士報道，德國電信在當時已經計劃將華為作為其5G技術的主要供應商，並且相關談判已經進展到一定程度。後來迫於政治壓力，德國電信不得不凍結談判。

德國電信行業協會（VATM）負責人認為，德國應該加快網絡設施建設的步伐。「所有的電信運營商都使用來自中國的設備」，並且強調稱「很遺憾，中國的供應商在這方面就是領先歐洲供應商一、兩年的時間」。