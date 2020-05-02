中國華為海思逆襲登頂　擊敗高通

根據CINNO Research最新的月度半導體產業報告顯示，中國華為海思是中國手機處理器市場第一季度出貨量唯一保持增長的主要品牌。

海思的出貨量為2,221萬片，按年微增，首次超過高通，以43.9%的市場份額正式成為國內市場出貨量最大的手機處理器品牌，反超高通11個百分點。高通、聯發科、蘋果分列二、三、四位，分別佔據32.8%、13.1%、8.5%的份額。

海思半導體反超霸主高通並不是一帆風順，2019年海思的市佔率一度還遠遠落後於高通。2019年一季度，高通市佔率高達48.1%，同期海思雖然位居第二但市佔率僅為高通一半，差距很大；然而到了四季度，海思雖然還是落後於高通，但是差距已經急速縮小到1.3個百分點。雖然海思追趕速度很快，但此次反超高通11個百分點還是讓人驚歎不已。

中國華為被美國製裁，對其佔領世界5G市場產生很大的影響。（Getty）

隨着信息時代的來臨，晶片更是廣泛用於電腦、手機、家電、汽車、高鐵、電網、醫療儀器、機器人、工業控制等各種電子產品和系統中，晶片的重要性可見一斑。某種程度上可以這樣說，誰掌握了最核心的晶片設計、製造技術，誰就始終掌控着通信行業的霸權。

中國海關公布數據顯示，2019年中國進口晶片共耗費了3,055億美元，遠遠超過了作為戰略物資的原油。

海思晶片目前大多用於華為手機，其他品牌手機多用高通、聯發科產品。從當前來看，海思成功的戰略意義不在於供應全體國產機，而在於有海思的晶片在，美國就不會輕易斷供處理器。

據悉，華為海思雖然在晶片設計端打開了局面，但是中國晶片代工產業還比較落後，目前海思大部分晶片還是由台積電代工。

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