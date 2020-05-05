【新冠肺炎】巴西總統繼續惹火　拒向法庭公開病毒檢測結果文件

新冠肺炎（COVID-19）在巴西持續蔓延，病逝人數超過7千，巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）遭批評輕視疫情，他與國內政界、法律界的矛盾也升溫。 博爾索納羅曾稱他兩次的病毒檢測也呈陰性，當地部分人則質疑他說謊，法庭要求他出示病毒檢測結果文件，惟這位巴西總統拒絕。美聯社稱，當地有可能會爆發憲政危機。

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巴西的政局危機升溫，總統博爾索納羅與其他部門的對峙情況愈來愈明顯，除了博爾索納羅要求盡快重啟經濟及解封城市，與各州的市長及州長爆發矛盾外，法庭也多次推翻總統的政令，例如法庭裁定各州的市長及州長有權自行決定封城措施，也推翻博爾索納羅之前要求容許宗教聚會的命令。

一度傳出確診消息 及後澄清

外界在3月時曾擔心博爾索納羅感染新型冠狀病毒，這位巴西總統當時率代表團出訪美國，結果團中有多人確診，更曾一度傳出博爾索納羅確診的消息，之後博爾索納羅澄清，並指自己兩次檢測結果均為陰性。但當地流傳博爾索納羅說謊的說法，法庭也要求博爾索納羅出示病毒檢測結果文件證明，但他已經拒絕。

博爾索納羅批評稱，他是遭法官阻撓干預的受害者，他以私隱為由，拒絕出示病毒檢測結果文件。

博爾索納羅5月3日曾出席大型集會，並批評部分州長維持「破壞就業」的封鎖措施是不負責任的行為，又要求解除居家令。

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