【新冠肺炎．最新疫情】全球逾365萬人確診　美國超過120萬人染疫

根據美國約翰斯・霍普金斯大學的統計，全球已有超過365萬人確診感染新型肺炎，美國成為全球最多確診及死亡個案的國家。

全球：據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間5月6日上午7時32分，全球累計確診病例新增75,153個，累計3,659,271‬‬個。死亡病例新增5,319個，累計256,894‬個。數據顯示，累計確診病例數較多的國家是美國、西班牙、意大利、英國、法國和德國等。

美國：據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間5月6日上午7時32分，美國確診個案新增22,868個，累計增至1,203,502個，死亡個案新增2,088個，累計71,022個。痊癒個案為189,791個。美國已有約754萬人接受檢測。

德國：波恩大學（University Of Bonn）研究人員在該國疫情嚴重的一個城鎮展開實地試驗後表示，德國感染新型冠狀病毒的人數，可能是確診病數目超過10倍，研究估計德國有180萬人已感染病毒。該初步研究結果目前未經同儕評審，將在獲評審後在科學期刊發表。

羅伯特・科赫研究所（Robert Koch Institute）5月5日公布數據顯示，該國新增685宗確診個案，累計163,860宗。死亡個案新增139宗，累計6,831宗。

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日本：日本5月5日國內新增121宗確診個案，累計15,374宗，其中東京累計4,712宗。連同郵輪「鑽石公主號」確診船員和乘客，累計增至16,086宗。死亡個案新增10宗，累計579宗。

東京都5月5日表示，新增58人確診，當地新增病例連續三天為兩位數，厚生勞動省官員表示確診人數有減少趨勢，但認為減少的速度稍微緩慢。

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巴西：衛生部5月5日公布，過去24小時確診病例新增6,935宗，累計增至114,715宗。死亡個案新增600個，累計增至7,921個。

菲律賓：衞生部5月5日公布，該國新增199個確診個案，累計9,684個，死亡個案新增14個，累計637個。康復人數新增93人，累計1,408人。

俄羅斯：俄羅斯危機應對中心5月5日指，該國錄得新增確診個案10,102個，累計155,370個；新增死亡個案95個，累計死亡個案1,451個。

西班牙：衞生部公布，5月5日國內新增1,318個確診病例，累計確診219,329個；新增死亡病例185個，累計死亡病例達25,613個，單日新增數字為連續3日少於200個。

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意大利：民防部5月5日公布，過去24小時死亡個案新增236個，累計增至29,315個。確診病例新增1,075宗，累計增至213,013宗，單日新增數字是兩個月以來最低。

法國：衛生部5月5日表示，過去24小時死亡個案新增330個，累計增至25,531個，新增數字為5天以來最大增幅。確診病例新增1,104宗，累計增至132,967宗。

伊朗：衞生部5月5日公布該國新增1,323個確診病例，累計確診個案99,970個；新增死亡個案63個，累計死亡個案6,340個。

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印度：確診個案已增逾4萬個。據該國衛生部數據，截至香港時間晚上7時30分，新增確診病例2,487個，累計達40263個；新增死亡病例83個，累計死亡1,306個。

泰國：該國5月5日公布，當地新增1個確診個案，累計確診個案為2,988個。同日未有新增死亡個案，累計54個。泰國的單日新增確診案例數目已連續一周維持個位數。

馬來西亞：5月5日新增30個確診病例，累計6,383個；死亡病例新增1個，累計106個；痊癒個案83個，累計4,567個。

新加坡：衞生部5月5日指，該國新增632宗確診案例，累計19,410宗；當天無新增死亡病例，累計18宗。新加坡目前共有1,457人完全康復。

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韓國：韓國中央防疫對策本部5月5日指，截至當天凌晨零時，韓國較前一天新增3宗確診病例，累計10,804個。該國當天新增2宗死亡病例，累計254個。治癒並解除隔離病例增加66個，累計9,283個。

韓國來到4月29日，該國已再無本地個案。疫情自2月開始惡化後，韓國是全球第一個做到這一點的國家。不過該國仍有數個輸入個案。