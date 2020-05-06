【新冠肺炎】放任支持者施襲　巴西總統怒叫記者「閉嘴」

巴西5月5日新增600宗新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）死亡個案，創單日新高。反對社交限制的總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）支持者近日屢次襲擊護士和記者。不過博爾索納羅認為支持者行為並非暴力，被問到涉嫌干預執法部門時更怒叫記者「閉嘴」。

有護士5月1日在巴西利亞發起示威，紀念疫情期間殉職的同事。每位護士都戴有口罩，互相保持距離，並手持十字架。隨後有自稱是博爾索納羅的支持者到場，對護士怒吼：「你們是一群沒知識的人，自以為在為國家奮戰，但如果企業家不工作，一般人就沒有薪水可拿，你們才是一群殺人魔！」

博爾索納羅支持者5月3日再度發起反民主示威，要求關閉國會和聯邦最高法院，進行軍事干預。路透社報道，最少三名攝影記者被示威者襲擊，包括《聖保羅州報》一名攝影記者。

博爾索納羅5月5日離開官邸時，聽取一名用言語攻擊護士支持者的陳述後，安撫對方說：「不要放在心上，你的行為絕非暴力，要說言語攻擊，就是新聞媒體一天到晚對我們做的，渲染誇大，而他們的目的只有一個，就是要我們下台。」

前司法部長莫羅（Sergio Moro）上月指控博爾索納羅干預執法部門，包括要求撤換首長。被問到撤換里約熱內盧（Rio de Janeiro）警察首長的問題時，博爾索納羅對記者怒叫：「我沒有問你，閉嘴！」

其他媒體記者也嘗試提出有關里約總督察的問題，但都被博爾索納羅怒叫「閉嘴」，說是聯警總署署長下的命令，奧里維拉將被調升到巴西利亞擔任聯警總署執行署長。

巴西全國報業協會聲明指出，博爾索納羅命令記者閉嘴的行為與態度，顯示他沒有能力理解新聞活動，同時顯示專制威權性格的傾向。