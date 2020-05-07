【新冠肺炎】英國研究：病毒自去年底傳播　散播速度極快

英國倫敦大學學院（University College London）遺傳學研究所的團隊表示，他們的一項基因分析研究顯示新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）自2019年底開始在人類間傳播，並且在首宗感染後以極快速度散播。研究人員認為難以尋找「零號病人」。

美國有線新聞網絡（CNN）5月5日報道，這班英國研究人員對全球7,600名患者的基因數據展開分析，觀察病毒突變，研究結果在科學期刊《Infection, Genetics and Evolution》發表。

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研究人員分析在不同時間與地點的樣本，結果顯示病毒在2019年底開始感染人類，報告稱「此排除了任何假設新冠病毒可能早在遭發現的很久之前就已經存在，並已感染很大部分人口的情況。」遺傳學研究所的研究員鮑盧克斯（Francois Balloux）稱，他們很有信心認為病毒是在2019年後期傳到人類宿主。

學者認為這並非好事，因為他們原本希望病毒早在外界發現的很長時間之前，就已經靜悄悄地傳播，那麼部分人群可能已建立某程度的免疫。

CNN的報道又稱，研究人員也發現有基因證據支持某些推測，即病毒在歐洲、美國及其他地方2020年1月及2月爆出首宗官方病例前的幾個星期甚至幾個月，病毒已開始感染那裏的人。鮑盧克斯認為，根本無可能會找到每一個國家的零號病人，他稱「所有這些試圖尋找零號病人的想法都沒有意義，因為有太多個零號病人了。」

研究並發現病毒迅速傳播的證據，但沒有證據表明病毒變得更容易散播或更容易引起嚴重疾病。