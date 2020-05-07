【新冠肺炎】計算「超額死亡」　美國疫情死亡人數或多1萬人

美國《紐約時報》報道指，美國因新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情死亡的人數，可能比官方所公布的為高，其中有地區死亡人數應該增加數百，甚至數千人。

新型冠狀病毒肺炎：攝於4月8日，有患者死亡後自殮房抬上殯儀車。（Reuters）

美國各州分每天都會更新疫情數據，包括死亡人數。不過由於死亡人數一般只在確認死者感染新冠肺炎後才計算在內，恐怕會遺漏未經確診的死者。而真實的死亡人數，可以從「超額死亡」（Excess death）中估算得出。

所謂超額死亡，是指在對比過去同一時期的死亡人數後，得出「多出來」的死亡數字。由於2020年新冠肺炎是最大的死亡原因，超額死亡數字應與感染新冠肺炎死亡人數相約。

超額死亡與患者死亡數字相差數千

《紐約時報》在對比過去每年3月後的平均死亡人數，與2020年統計的整體死亡人數後，發現部分州分及地區的超額死亡數字，比官方公布因疫情死亡的人數要多。如新澤西州自3月15日至4月11日共有2181人確診新冠肺炎死亡，但超額死亡數字是5300人，相距近3100人。

相距數字最大的是疫情重災區紐約市，自3月15日至5月2日，紐約市紀錄新冠肺炎死亡人數為18,706人，超額死亡數字為2.3萬人，相距近4300人。

其他包括如伊利諾伊州、馬薩諸塞州、加州等地方，死亡人數均相差數百人。經計算美國全國因新冠肺炎死亡的人數，應該增加1萬人左右。至7日美國確診新冠肺炎死亡的人數為74,807人，意味實際死亡數至應超過8.4萬。

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