【新冠肺炎】巴西經濟部長：封鎖措施將導致經濟一個月內崩潰

巴西經濟部長格德斯（Paulo Guedes）5月7日警告，新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）帶來的封鎖措施將導致巴西經濟在一個月內崩潰，並引起糧食短缺和社會不穩。同行的總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）也指，封鎖措施損害經濟。

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格德斯指出，在大約30日內，巴西將出現商品短缺，生產遇阻，導致經濟崩潰和社會不穩。

博爾索納羅則表示，明白病毒的問題，認同要拯救生命，不過更令人擔憂的問題是就業問題和癱瘓的經濟，並指抗疫不應該引起比病毒更嚴重的傷害。他批評部份州份的減少社交接觸措施過火，必須採取行動將經濟從「深切治療部」拯救出來。

博爾索納羅和格德斯當日與商界開會，隨後前往最高法院托與首席大法官福利（Dias Toffoli）會面。博爾索納羅早前入稟要求法院推翻措施，不過法院裁定州和地區政府有權制定減少社交接觸措施，判聯邦政府敗訴。

巴西衛生部當日公布新增9,888宗確診個案，累計增至135,106宗。死亡個案增加610宗，累計增至9,146宗。重災區如里約熱內盧（Rio de Janeiro）和聖保羅（Sao Paulo）的深切治療部幾乎爆滿。亞馬遜地區最大城市馬瑙斯（Manaus）動用冷凍櫃存放屍體。