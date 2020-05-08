【美國大選】拜登遭指控性侵前女幕僚風波　事主稱願意宣誓作證

美國前副總統拜登（Joe Biden）篤定代表民主黨出戰11月的總統大選，但他遭指控1993年性侵一名女幕僚的事件仍未落幕，涉事女子里德（Tara Reade）接受訪問的片段在5月7日公開，她呼籲拜登退出大選，又表示願意為事件宣誓作證。

🔻里德接受美國知名主播凱利（Megyn Kelly）訪問🔻

MK EXCLUSIVE: #TaraReade responds to #JoeBiden; calls for him to drop out pic.twitter.com/jxHAUYaWVU — Megyn Kelly (@megynkelly) May 7, 2020

對於拜登回應稱1993年的性侵事件從未發生，里德在最新的訪問內公開向拜登表示「你與我都在場，拜登，你應該站出來負起責任，不應該擔任美國總統這個角色。」她稱希望拜登退選，但知道對方不會這樣做。對於是否想要拜登道歉，她回答稱「我想是太遲了。」

里德稱，她絕對願意宣誓作證。至於會否接受測謊時，她回應表示「我不是罪犯，拜登才是應該接受測謊的。」她之後補充稱，如果拜登接受測謊的話，她才會接受同樣的測試。

MK EXCLUSIVE: Will Tara Reade go under oath or take a polygraph? pic.twitter.com/aBXohhg14n — Megyn Kelly (@megynkelly) May 7, 2020

里德在4月中接受美國傳媒訪問時，已講述有關事件，她在1990年代時曾擔任拜登的助理，她稱事發於1993年，當時拜登為參議員，曾在國會山莊辦公室大樓的地下室，把她按在牆上，伸手摸她，並把手指放進她下體。里德在2020年4月9日向華盛頓特區警方報案。

里德稱她願意宣誓作證，圖為她4月接受媒體訪問時（美聯社）

至於拜登則在5月1日透過聲明回應風波，他否認指控，並稱事件從未發生。

同為民主黨籍的眾議院發言人佩洛西（Nancy Pelosi）4月29日為拜登辯護，表示曾當過奧巴馬（Barack Obama）副手的拜登，在其數十年政治生涯中一直都是支持阻止女性遭受虐待的相關政策。