二戰歐戰勝利75周年　歐美國家舉行紀念活動

5月8日是第二次世界大戰歐洲戰事勝利75周年。因應新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情，歐洲國家和美國的紀念活動規模縮減。美國總統特朗普（Donald Trump）和夫人梅拉尼婭（Melania Trump）出席獻花儀式。

特朗普和梅拉尼婭前往位於華盛頓的二戰紀念碑出席獻花儀式，並參觀紀念碑。現場有多名老兵，特朗普向他們致意。特朗普和夫人參觀自由之牆後返回白宮。特朗普指，二戰歐戰勝利日提醒國民，沒有挑戰能夠大於美國精神的決心。

英國首相約翰遜（Boris Johnson）向老兵發信，指英國面臨疫情的挑戰，需要拿出75年前同樣的國家精神面對。英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）也勉勵國民永不放棄，永不絕望。

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）則前往凱旋門出席簡單儀式。俄羅斯普京（Vladimir Putin）為奧地利人錄製影片紀念勝利日，祝願奧地利和平和繁榮。俄羅斯將勝利日慶祝活動定於5月9日，原定舉行盛大閱兵儀式，不過因應疫情改為空中閱兵。

德國一般不會慶祝納粹投降日。不過首都柏林今年將5月9日列為公眾假期。總統施泰因邁爾（Frank-Walter Steinmeier）和總理默克爾（Angela Merkel）出席獻花儀式。施泰因邁爾指，當年盟軍團結抵抗暴政，現時需要同樣的團結對抗病毒。他也促請德國人視5月8日為「感恩的一天」，因為盟軍將德國從納粹的恐怖解放，為歐洲帶來和平。