美國太空總署準備2024年重返月球　選定3間航天企業研發登月飛船

美國太空總署準備在2024行實行名為「阿提密斯」（Artemis）的登月計劃。總署4月30日公布，已為計劃挑選3間公司開發「人類登陸系統」（Human Landing System），包括設計登月飛船，投資金額共達到9.67億美元（約75億港元）。

太空總署選定的3間公司分別為亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）的藍色起源公司（Blue Origin）、Tesla汽車公司創辦人馬斯克（Elon Musk）的太空探索技術公司（SpaceX），還有一間是動力系統公司（Dynetics）。

藍色起源公司設計的綜合登陸器與阿波羅（Apollo）計劃時期使用的登陸器較為相似，公司將與洛克希德－馬丁公司（Lockheed Martin）和諾思羅普－格鲁曼公司（Northrop Grumman）兩大航天公司合作，洛克希德－馬丁公司負責升空技術，諾思羅普－格鲁曼公司負責轉移技術，藍色起源公司則負責降落技術。

↓↓↓藍色起源公司公布其「人類登陸系統」設計

太空探索技術公司設計的「星艦」（Starship）是可重複使用的飛船，目的是戴人飛往月亮、火星及其他地方。「星艦」可將100噸貨物運到月球表面。

↓↓↓太空探索技術公司發布「星艦」發射的動畫

動力系統公司正開發的飛船綜合升空及降落的能力，可進行登陸及離開月球的任務。飛船配合多個提供燃料的模組支援，以便在進行任務時注入燃料。

↓↓↓動力系統公司公布其「人類登陸系統」設計

太空總署預計3間公司會在2021年2月完善各自的登陸構思。《紐約時報》（The New York Times）報道，3間公司的登陸系統有很大分別，太空總署計劃挑選其中2種作進一步發展。