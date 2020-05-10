【新冠肺炎】美媒：全美35%死亡個案來自長者護理設施

據美國媒體5月10日統計，在美國全國死亡個案中，有35%來自護理設施住客及工作人員，涉及最少27,600宗個案。

美國《紐約時報》（The New York Times）報道，在缺乏來自聯邦政府及部分州政府全面數據的情況下，《紐約時報》在照顧長者的長期護理設施搜集相關數據，在全美約7,700間護理設施中，有逾150,000宗感染個案，佔全國約11%。死亡個案有至少27,600宗，佔全國約35%。

在14個州份中，護理設施住客和員工的死亡個案，佔各州個案逾50%，其中明尼蘇達州（Minnesota）和西維珍尼亞州（West Virginia）的比例最高，分別佔80%及81%。

美國疾病控制和預防中心（Centers for Disease Control and Prevention）指出，護理設施的人是感染新冠疫毒，以及因此死亡的高危者。

根據美國約翰斯・霍普金斯大學（Johns Hopkins University）即時統計數據，截至5月10日下午1時32分，美國是全球最多新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）確診及死亡個案的國家，累計1,309,541宗確診個案及78,794宗死亡個案。