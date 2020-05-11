【新冠肺炎】英國實施5級制疫情警示　學校最快6月復課

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，英國首相約翰遜（Boris Johnson）周日（10日）發表電視講話宣布，將謹慎並逐步放寬抗疫封鎖措施，學校最快6月復課，餐飲業預計7月恢復營業。

約翰遜表示，民眾仍應盡量居家工作，如須重新上班，出行時建議步行或踩單車，避免乘搭公共交通；周三（13日）開始公眾可以自由到戶外做運動，但必須保持2米社交距離，違例者將加重罰款。

約翰遜說，如果情況許可，最快6月1日分階段重開商店，並讓部分小學生返校，然後再視乎疫情，在7月重開部份餐飲酒業及公共場所；為了防止輸入病例，當局將對入境航班旅客實施隔離措施。

一旦疫情反彈即煞停放寬計劃

同時，當局宣布將實施5級制的疫情警示系統，最低的第一級是病毒不再存在，最高的第5級是「醫療系統爆滿」，約翰遜指封城期間的警戒處於第4級，有賴民眾所作出的犧牲，現時開始回到第3級。他形容新型冠狀病毒是國家面對最惡毒的威脅，他感謝國民面對封鎖措施保持理智與忍耐，惟現時並非結束解除封鎖的時候，如果容許出現第二波疫情，那是瘋狂的。

約翰遜說，如果不是採取了有關措施，最壞情況是國內有50萬人死亡，因此當局會非常審慎地修改措施，一旦疫情反彈，就會毫不猶疑地煞停放寬計劃，民眾要保持警惕，繼續控制病毒，挽救生命。



另外，約翰遜的社交網站亦已換上新的防疫口號，由原先的「留在家中、保護醫護、拯救生命」改為「保持警戒、控制病毒、拯救生命」。他在另一段貼文呼籲民眾，盡可能留在家中及居家工作，外出時要與人保持距離，勤洗手，若自己及家人有病徵，應自我隔離。

（綜合報道）