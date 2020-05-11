美國病人擬控告中國瞞疫　律師稱3個例外情況　可突破主權豁免

美國威斯康星州61歲女子邁耶（Saundra Andringa-Meuer）因一次出門幫兒子搬往大學居住，感染新型冠狀肺炎（COVID-19）。她3月入院後有整整14天靠呼吸機維生。她康復後加入其他病人及公司的行列，計劃對中國採取法律行動，指政府須對病毒傳播負上責任。

現年61歲、不久前在鬼門關走了一趟的她說：「我真的覺得，他們（中國政府）就疫情隱瞞全世界以及美國人。我不認為我們應有人命損失的，我也不認為我們須封鎖經濟活動。它打亂所有美國人的生活。我覺得我們需要糾正一些錯誤。」

美國迄今有9宗針對中國的訴訟。入稟的人或單位指控，中國在疫情爆發初期做得不夠、嘗試隱瞞武漢的情況、隱瞞政府的行動，以及政府所知的事。其中8個有可能發展成代表數千民眾以及商戶的集體訴訟。有一宗由密蘇里州（Missouri）檢察長提出。密蘇里州也是全美迄今首個對中國興訟的州份。

外國主權豁免法案（Foreign Sovereign Immunities Act）導致一些在美國國內對中國提出的訴訟，接下來將面臨不少困難。法案規定外國政府不得在美國國內被控告，除非符合某些特定的例外情況。美國霍士新聞網絡引述專家指出，要做到這一點並不容易。

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3個例外情況 可突破法案興訟

其中一個例外情況是涉及直接影響美國的商業活動，另一個是涉及在美國發生的、在某些情況下能夠追溯至一個外國政府的不當行為，第三個例外情況是外國實體明確放棄獲得豁免，例如通過合約中的語言。

有份提控的律師表不，他們能證明手上的個案符合上述例如情況，如他們勝訴，便可找到一些方法獲得賠償。如中方拒絕支付，美方或可通過沒收中國人的銀行戶口，或其他在美資產。

以邁耶有份參與的訴訟為例，他們的代表律師控告的是中國共產黨，視之為與中國政府分開的一個實體。其中一位代表律師穆爾（Metthew Moore）說：「他們有自己的資產。他們被視為獨立的組織。我們將提出他們並非政府的一部分。」

此案另一代表律師奧爾特（Jeremy Alters）說：「他們將要付錢……我們可以說：『我們將不再與你做生意。當你打擊到（本地生產總值），這會是痛的。』

圖為已加入其他新冠肺炎病人及商戶入稟控告中國的美國女子邁耶。（AP）

中國外交部反駁是惡意濫訴

中國外交部發言人耿爽4月22日指這種所謂的控告毫無事實和法律依據，十分荒唐。

他說新冠肺炎疫情發生以來，中國政府始終本着公開、透明、負責任的態度，及時向世衛組織以及包括美國在內的有關國家和地區通報疫情訊息，分享病毒基因序列，積極回應各方關切，加強同國際社會合作。

他指中方自1月3日起就開始向美方定期通報訊息，美方從中方獲取疫情訊息和數據的渠道是暢通的。中國為全世界抗擊疫情作出重要貢獻。

耿爽稱這宗所謂的訴訟純屬惡意濫訴，有違基本法理。根據國際法上的主權平等原則，中國各級政府在疫情防控方面所採取的主權行為不受美國法院管轄。

他說此類濫訴不利於美國國內的疫情防控，也與當前國際抗疫合作背道而馳。美方現在正確的做法應當是駁回濫訴。