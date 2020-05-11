【新冠肺炎】特朗普傳憂白宮職員染疫破壞對外發放疫情趨緩訊息

美國媒體5月11日報道美國總統特朗普（Donald Trump）擔憂續有白宮官員需進行自我隔離，破壞他想傳遞的、有關新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情已趨緩，而各州重啟經濟活動是安全的訊息。

續有白宮西翼中人確診，包括副總彭斯（Mike Pence）的新聞秘書凱蒂・米勒（Katie Miller），以及「第一千金」伊萬卡（Ivanka Trump） 一名私人助理。3名新冠疫情工作組重要成員也因曾接觸確診患者而自我隔離。事情令人擔心，如特朗普身邊的人都不安全，政府怎能確保其他美國公民能安全地重返工作崗位？

《紐約時報》5月10日的報道中引述一名官員稱，特朗普因為一名隨從確診而受嚇。此人有份向他遞送食物，但他提供服務時沒戴口罩。他之後因凱蒂・米勒確診感到煩惱，再來便對所有太接近他的人表現惱火。

↓↓↓想看更多世界各地民眾在疫情持續期間的生活情況，請點擊放大觀看：

+ 8 + 7 + 6

美國有線新聞網絡（CNN）報道引述一名曾與特朗普交談的消息人士說，他擔心隨從染疫會影響他對外發放有關美國疫情已在緩減的訊息，並問及為何沒有人在這周之前下令他的隨從戴口罩。特朗普曾向其他人說，不想任何未接受檢測的人靠近他。

一度離職後又重返西翼的白宮經濟顧問委員會主席哈西特（Kevin Hassett）5月10日接受CNN節目《國情咨文》訪問時說：「……而我知道當我回到那裏，我會是冒險。我坐我家屋內會較進入西翼安全。縱使它有齊全球的測試（工具）以及全球最好的醫療醫隊，這是一個相對狹小的地方。」他說所有與特朗普接觸的人都得先通過檢測。

在白宮已有2名職員確診的情況下，《紐約時報》引述部分白宮官員稱，西翼地方小且人多擠迫，恐怕病毒已在內部急速蔓延。