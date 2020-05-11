印媒：印度政府考慮延長對中國25種重要商品徵收反傾銷税

印媒5月11日引述印度政府兩名不同經濟部門的知情官員透露，中國25種商品或將面臨被印度政府延長征收反傾銷税的命運；為保護國內相關市場，印度政府正在密切監測中國相關產品出口的動向。在2018年到2019年時間裏，中國對印度出口25種商品的貿易額總共為703.2億美元。印度5年前對華25種商品啟徵反傾銷税，2020年到期。

《印度斯坦時報》當天報道，這些貨物包括計算器、USB快閃硬碟、太陽能電池及組件、維他命E、熱軋鋼板、尼龍輪胎簾線、量尺、節能燈（CFL）、亞麻紡織品、燒鹼、檸檬酸鈉、浮法玻璃、桌布、廚具、塑料加工機械設備等。

其中一名官員說：「比如對中國產的檸檬酸鈉徵收的保護性關税將在5月19日到期，經過徹底調查，我們5月7日得到印度商務部屬下部門Directorate General of Trade Remedies，DGTR）的建議是延長對華徵收反傾銷税。」檸檬酸鈉是用於製藥工業的關鍵化學用劑。

另一名官員還透露：「DGTG已經增加了一倍人力，調查哪些進口商品對印度工業造成傷害。目前一年可以調查至少50宗反傾銷案。」

中美貿易關係在經歷新型冠狀病毒肺炎疫情危機後，似乎有吿別2020年1月15日達成第一階段貿易協議共識蜜月期的迹象，正當此時，印度有意對中國產品採取制裁措施。圖為中國國家主席習近平（右）同印度總理莫迪（Narendra Modi）2019年10月12日在金奈繼續舉行會晤。（新華社）

這位官員補充說，印度政府對中國「侵略性質、不公平的」市場行為已經表達強硬立場，中國在破壞我們「印度製造」的國策。中國傾銷產品行為，也是印度2019年11月退出區域全面經濟夥伴關係協定（Regional Comprehensive Economic Partnership，簡稱RCEP）的關鍵原因。

DGTR尚未回應《印度斯坦時報》置評邀請。