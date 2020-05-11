中國擬對澳洲進口大麥徵反傾銷稅　澳洲：做法不合理

中國與澳洲關係惡化。澳洲貿易部長伯明翰（Simon Birmingham）5月10日發表聲明稱，非常關注有消息指，中國考慮向澳洲進口大麥徵收反傾銷關稅，認為若屬實，有關做法並不合理。

中國考慮向澳洲進口大麥徵收反傾銷關稅，澳洲表明有關做法不合理。圖為2012年8月15日，一名農民在德國塞爾比茨一塊農地上，用收割機上卸下大麥。（Getty）

伯明翰指出，已經與澳洲穀物業合作，對中國擬徵收反傾銷稅進行最強而有力的調查。「每個國家都有權對傾銷事項徵收關稅，但是我們非常明確和堅定認為，沒有理由認為澳洲農民和大麥生產者受到補貼或以這種方式傾銷產品。」他指會保留通過世界貿易組織（WTO）申訴的權利。

澳洲榖物生產業公會（Grain Producers Australia）主席魏德曼（Andrew Weidemann）表示，獲中國商務部告知，中方正考慮針對澳洲進口中國的大麥課徵關稅，包括高達73.6%的反傾銷稅和6.9%的反補貼稅。

魏德曼向路透社稱，「中國聲言我們嚴重損害了他們的大麥產業，如果這是出於政治動機，我們會非常失望。」

包括澳洲榖物生產業公會在內5個主要榖物農業團體於9日發表聯合聲明，指中國商務部可能會在19日或之前作出最後決定。澳洲大麥業者將會繼續和澳中兩國政府保持合作。

澳中兩國近月摩擦加劇，澳洲支持徹查新型冠狀病毒源頭，內政部長達頓（Peter Dutton）、外交部長佩恩（Marise Payne）及總理莫里森（Scott Morrison）先後表示，中國政府須提高透明度，接受國際組織派出的獨立監察人員前往調查有關北京政府自疫情開始以來的做法。

惟中方不認同有關做法。中國外交部發言人耿爽4月23日反駁，指澳洲政府提議的「獨立調查」為「政治操弄，干擾國際疫情防控合作」。