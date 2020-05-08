【一分鐘看世界】印度工廠毒氣外泄、動物助抗疫、中美下周談貿易

今天是5月8日星期五，在部分時間有陽光的一天，你需要知道的國際新聞：

印度化工廠毒氣外泄

韓國LG化學旗下位於印度的LG Polymers化工廠發生有毒氣體外泄事件，造成至少11人死亡、逾5000人受傷，附近民眾不少都出現眼睛有燒灼感覺以及呼吸困難等徵狀。警方稱，2個5000噸容量的氣罐外泄，可能與印度封城、氣罐無人看管有關。有目擊者在Twitter推文講述，現場情況相當恐怖。這次印度並非首次出現氣體泄漏工業意外，過去在80年代更曾有造成上萬人死亡的同類事故……（按此閱讀更多）

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動物幫助抗疫

科學家在期刊發表研究報告，他們發現美洲駝（llama）的抗體可以對抗新冠病毒，帶來抗疫新希望，「參與」這個研究的美洲駝溫特（Winter），就有可能成為抗疫女英雄。要戰勝新冠病毒疫情，其實動物的力量帶來不少幫助，有些動物充當實驗室的「白老鼠」，協助尋找化解疫情的最終答案……（按此閱讀更多）

🔻美洲駝溫特🔻

中美最快下周談貿易

在中美因新冠肺炎疫情激烈爭執之際，美國媒體5月7日披露，美中兩國的首席貿易談判代表最快將於下周舉行電話會議，討論雙方第一階段貿易協議的執行情況。美國總統特朗普（Donald Trump）則表示，會在一至兩周後報告中國是否正履行第一階段貿易協議規定……（按此閱讀更多）

綁架馬杜羅？

委內瑞拉總統馬杜羅（Maduro Nicolas）當地時間5月4日表示，有關部門逮捕了13名「恐怖分子」，其中包括兩名美國公民。被委內瑞拉逮捕的美國前軍人登曼（Luke Denman）5月6日透過影片指出，自己受僱佛羅里達州一間保安公司，收到指示控制加拉加斯機場，並將總統馬杜羅（Maduro Nicolas）帶上飛機前往美國……（按此閱讀更多）

日本准使用瑞德西韋

日本厚生勞動省５月7日批准美國製藥企業開發的「瑞德西韋」（Remdesivir），作為國內首款新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）治療藥物……（按此閱讀更多）

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