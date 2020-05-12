【新冠肺炎・疫情】全球逾417萬人確診　美國破8萬人染疫亡

根據美國約翰斯・霍普金斯大學的統計，全球已有超過417萬人確診感染新型肺炎，美國是全球最多確診及死亡個案的國家。

全球：據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間5月12日上午7時32分，全球確診個案新增34,268宗，累計增至4,171,859宗。死亡人數新增2,164人，累計增至285,690人。數據顯示，累計確診病例數字較多的國家是美國、西班牙、英國、俄羅斯、意大利、法國及德國等。

美國：據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間5月12日上午7時32分，美國新增確診個案14,114‬個，累計增至1,346,723個，死亡個案新增824‬‬個，累計增至80,352個。痊癒個案為232,733個。美國已有約938萬人接受檢測。